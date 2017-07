Il acuza pe fostul iubit ca i-ar fi omorat ambii parinti, iar acum se teme ca acesta va scapa cu o pedeapsa prea blanda. Povestea fiicei celor doi soti din Ialoveni, omorati cu bestialitate toamna trecuta - VIDEO

Retinut de oamenii legii la cateva luni de la comiterea crimei, o buna perioada, tanarul nu recunostea ca i-a ucis pe cei doi soti. A spus-o pe jumatate intr-un final, marturisind ca a ucis-o pe femeie, insa dupa ce aceasta si-ar fi omorat sotul din motive necunoscute de el.

Cadavrul femeii in varsta de 60 de ani a fost gasit a doua zi in vie. In cadrul audierilor, individul a declarat ca ar fi ajuns acolo impreuna cu femeia, dupa ce aceasta l-ar fi rugat sa o ajute sa ascunda bata cu care ea si-ar fi ucis sotul. Ajuns acolo, el le-a spus politistilor ca s-ar fi speriat si a omorat-o.

Iulian CASU, AVOCATUL INCULPATULUI: “Noi consideram ca omorul a fost savarsit in stare de afect.”

Astfel, in cazul in care tanarul va fi condamnat pentru faptul ca a ucis o singura persoana, mai ales tinand cont ca acesta s-a autodenuntat, pedeapsa pe care ar putea sa o primeasca este cu mult mai blanda, comparativ cu 20 de ani puscarie sau chiar inchisoare pe viata, pedeapsa prevazuta pentru comiterea unui dublu omor. Fiica celor doi soti crede ca asa el vrea sa scape mai usor de pedeapsa.

Cu frica si cu lacrimi in ochi, tanara isi aminteste cat de socata a fost cand a aflat ca anume fostul sau iubit, cu care acesta avuse o relatie de 4 ani este ucigasul. Cei doi s-au despartit acum cativa ani, dupa ce el ar fi inceput sa bea, iar intr-o zi a si batut-o, sustine aceasta. Ea a plecat din sat si isi traia viata la Chisinau, el insa continua sa vina la parintii fetei.

Nadejda REZANU, FIICA VICTIMELOR: “Parintii mei tineau la el foarte mult, el ii ajuta mereu prin gospodarie, desi eu o rugam pe mama sa nu-l mai primeasca in casa.”

Relatia prietenoasa dintre acestia a continuat chiar si dupa ce intr-o zi tatal Nadejdei fiind baut l-a injurat pe tanar, iar acesta l-a batut pe barbat, spune tanara. Fiica celor doi soti omorati, crede ca anume el i-a omorat pe ambii.

Nadejda REZANU, FIICA VICTIMELOR: “Eu cred ca poate tata iar l-a injurat, el s-a enervat, l-a omorat si in acel moment a venit mama. Mamica probabil incerca sa fuga de el, dar el a ajuns-o din urma si a ucis-o acolo in vie.”

Procurorul de caz spune ca a inaintat invinuirea in privinta tanarului pentru dublu omor. Totusi acesta a cerut ca presa sa nu poata asista, desi acesta este unul deschis, iar instanta a acceptat demersul.

In cadrul sedintei de astazi au fost audiati martorii, iar o alta sedinta a fost programata pentru luna august. Dublul omor s-a produs in septembie anul trecut in satul Gaureni, Ialoveni.