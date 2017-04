Ilan Shor ramane in arest la domiciliu. Judecatorii au prelungit mandatul cu inca 30 de zile - VIDEO

“-Vă felicit pe voi şi pe toţi cetăţenii Republicii Moldova cu ocazia sarbătorilor de Paşti. -Vom vedea. -Veţi merge la cimitir?”

Avocatii primarului de Orhei spun ca nu inteleg de ce este nevoie ca Sor sa ramana in arest la domiciliu.

Denis ULANOV, AVOCAT: “-Nu poate influenţa urmărirea penală care deja s-a terminat. Nu poate influenţa martorii care deja au depus mărturii, nu poate distruge careva documente în baza cărora procurorul îşi motivează prelungirea măsurii de reprimare.”

In iunie se face un an de cand Ilan Shor a fost retinut. Daca pana atunci el nu va fi condamnat el trebuie eliberat. Spune o decizie a Curtii Constitutionale din februarie anul trecut. Nici un cetatean al Republicii Moldova nu se poate afla in arest preventiv mai mult de 12 luni.

Procurorii cer 15 ani de inchisoare pentru Ilan Sor, invinuit ca ar fi obtinut peste 5 miliarde de lei de la Banca de Economii, pe care le-ar fi spalat apoi prin firme off-shore. Primarul de Orhei nu-si recunoaste vina si spune ca Vlad Filat ar fi stat in spatele delapidarilor de BEM, acuzatie respinsa de avocatii lui Filat.