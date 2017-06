Ilan Sor a fost condamnat la 7 ani si 6 luni de inchisoare intr-un penitenciar de tip semiinchis. Pana la pronuntarea sentintei definitive, primarul de Orhei se va afla sub control judiciar - VIDEO

Imediat dupa ce magistratul Andrei Niculcea a intrat in deliberari, primarul de Orhei impreuna cu garzile sale de corp a plecat in graba de la judecatoria Buiucani. Potrivit avocatilor, lui Sor i s-ar fi facut rau, fiind chemata o ambulanta, dupa care el a plecat acasa. Avocatii nu ne-au spus ce probleme de santate are acesta. Astfel, sentinta a fost pronuntata in lipsa omului de afaceri.

Astfel, primarul de Orhei se poate intoarce maine la munca asa cum a fost eliberat din arest la domiciliu si plasat sub control judiciar. Totodata daca sentinta pronuntata astazi de Judecatoria Buiucani va fi mentinuta si de catre Curtea de Apel, Ilan Sor va sta la inchisoare 6 ani si jumatate, fiind inclus si anul in care a fost in arest la domiciliu.

Totodata, el ar urma sa-si ispaseasca pedeapsa intr-un pentenciar de tip semiinchis. Procurorii care au cerut pentru Sor, 19 ani de inchisoare s-au aratat nemultumiti de decizie. Si avocatii primarului de Orhei spun ca vor contesta decizia la Curtea de Apel.

Acestia sustin ca dosarul lui Sor este unul politic fara a preciza cine sta in spatele acestuia. Acestia au mai declarat ca au reusit sa demonstreze in instanta ca suma de bani care ar fi fost obtinuta in urma tranzactiilor dubioase de la BEM este mai mica de 5 miliarde.

“Nu vorbesc despre vinovăţia lui Ilan Şor, vorbesc despre prejudiciu. Suma reală a prejudiciului este de 2 miliarde şi 6 sute de milioane de lei.”

Potrivit lui Sor, Veaceslav Platon ar fi fost beneficiarul acestor bani. Procurorii spun ca Ilan Sor ar fi obtinut din Banca de Economii 5 miliarde de lei, bani pe care i-ar fi spalat ulterior prin firmele sale off-shore. El se declara nevinovat.