Ilan Sor a spus unde este „miliardul” furat din sistemul bancar - ZdG.md

Ilan Sor, controversatul primar de Orhei, a vorbit, intr-o emisiune de la RTR Moldova, despre fraudele din sistemul bancar. Acesta sustine ca nu este vinovat de ce s-a intamplat in sistemul bancar din R.Moldova si ca nu a stiut ca creditele si banii pe care i-a acordat lui Veaceslav Platon si altor persoane din contul Bancii de Economii nu se vor intoarce in banca. „Atunci cand am constientizat asta, m-am adresat organelor de drept”, sustine Sor, scrie ZDG.md