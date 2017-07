Ilan Sor, intampinat de orheieni cu ropote de aplauze, flori si imbratisari. Femeile i-au sarit la gat si l-au pupat: "- Noi va iubim, va multumim. - Sa nu va fie frica" - VIDEO

Intr-un parc din Orhei, Ilan Sor a fost intampinat cu lacrimi, ropote de aplauze, flori si imbratisari.

Femeile din parc i-au sarit la gat si l-au pupat pe primarul de Orhei.

"Va multumim Ilan Sor. Noi va iubim. Sa nu va fie frica. Va dorim sanatate. Totul o sa fie bine", strigau femeile.

Pe 21 iunie, Ilan Sor a fost condamnat de catre judecatorii de la Buiucani la 7 ani si 6 luni de inchisoare cu executare intr-un penitenciar de tip semiinchis.

Decizia a fost pronuntata in lipsa primarului de Orhei care a plecat de la sedinta deoarece i s-ar fi facut rau. Tot pe 22 iunie, Sor a fost eliberat din arest la domiciliu. Pana la pronuntarea sentintei definitive el se va afla sub control judiciar. Atat avocatii cat si procurorul, care a cerut 19 ani de inchisoare spun ca voi contesta decizia.

Daca sentinta pronuntata de Judecatoria Buiucani va fi mentinuta si de catre Curtea de Apel, Ilan Sor va sta la inchisoare 6 ani si jumatate, fiind inclus si anul in care a fost in arest la domiciliu.

Totodata, el ar urma sa-si ispaseasca pedeapsa intr-un pentenciar de tip semiinchis. Procurorii care au cerut pentru Sor, 19 ani de inchisoare s-au aratat nemultumiti de decizie. Si avocatii primarului de Orhei spun ca vor contesta decizia la Curtea de Apel.

Acestia sustin ca dosarul lui Sor este unul politic fara a preciza cine sta in spatele acestuia. Acestia au mai declarat ca au reusit sa demonstreze in instanta ca suma de bani care ar fi fost obtinuta in urma tranzactiilor dubioase de la BEM este mai mica de 5 miliarde.

Potrivit lui Sor, Veaceslav Platon ar fi fost beneficiarul acestor bani. Procurorii spun ca Ilan Sor ar fi obtinut din Banca de Economii 5 miliarde de lei, bani pe care i-ar fi spalat ulterior prin firmele sale off-shore. El se declara nevinovat.