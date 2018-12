Ilan Sor nu crede in sondajele care spun ce partide vor ajunge in urmatorul Parlament si afirma ca toate vin la comanda politica: “Sunt sigur ca vom castiga alegerile parlamentare" - VIDEO

Ilan Sor nu crede in sondajele care spun ce partide vor ajunge in urmatorul Parlament si afirma ca toate vin la comanda politica. Pe cand el se vede deja marele castigator al scrutinului de anul viitor. Primarul de Orhei si-a lansat aseara o emisiune la o televiziune locala, afiliata formatiunii pe care o conduce si a vorbit despre cum a ajuns in afaceri si de unde are bani pentru investii in oras. Sor nu a scos niciun cuvant despre dosarul in care este anchetat si condamnat.