Ilan Sor nu s-a prezentat astazi la sedinta de judecata in dosarul in care este cercetat Chiril Lucinschi, el fiind ultimul martor al acuzarii - VIDEO

In cadrul sedintei de astazi, Ilan Sor urma sa fie audiat, el fiind ultimul martor al acuzarii in dosarul lui Chiril Lucinschi. Primarul de Orhei nu s-a prezentat insa.

Eugen RURAC, PROCUROR PROCURATURA ANTICORUPTIE: “A fost citat legal, ieri, pentru a se prezenta in sedinta de judecata de astazi. Prin intermediul avocatilor, astazi dimineata am fost informat ca domnul Ilan Sor, este in imposibilitate de a se prezenta. Noi vom verifica temeinicia neprezentari martorului si daca la sedina viitoare nu va fi prezent, partea acuzarii, va dispune aducerea silita. Este unul din martorii cheie.”

Solicitati de Pro TV, avocatii lui Sor, ne-au spus ca nu vor oferi comentarii la acest subiect. Intrebati daca Sor se va prezenta la sedinta urmatoare pentru a fi audiat, acestia nu ne-au putut raspunde. Chiril Lucinschi spera ca primarul de Orhei va veni in instanta si astfel el va se va demonstra ca este nevinovat.

Chiril LUCINSCHI, FOST DEPUTAT PLDM: “El poate sa spuna adevarul, eu sper cel putin. Omul a avut o datorie, pe care trebuia sa o achite si a facut acest lucru. Am documente care confirma chestia asta, care nu au fost luate in considerare de procuror.”

Potrivit lui Lucinschi, procurorii invoca in instanta ca acestuia i-ar fi fost intoarsa o datorie dintr-un circuit financiar ilegal, iar datornicul ar fi fost Ilan Sor. Banii ajunsi la fostul deputat PLDM, ar fi fost scosi din BEM, Unibank si Banca Sociala.

Chiril Lucinschi spune ca deocamdata nu a fost stabilita lista martorilor apararii asa cum ii este greu sa se apere in timp ce nu exista probe ce l-ar incrimina.

Pe langa faptul ca este acuzat de spalare de bani in dosarul Bancii de Economii, procurorii il invinuiesc pe Lucinschi si pentru ca nu ar fi declarat venituri de la doua companii care i-ar apartine. El se declara nevinovat.