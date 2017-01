O noua sedinta de judecata in dosarul acestuia urmeaza sa aiba loc pe 23 ianuarie, cand in instanta vor fi citati primii martori. Procurorii cer 15 ani de inchisoare pentru Ilan Sor, invinuit ca ar fi obtinut peste 5 miliarde de lei de Banca de Economii, pe care le-ar fi spalat apoi prin firme off-shore. Primarul de Orhei nu-si recunoaste vina si spune ca Vlad Filat ar fi stat in spatele delapidarilor de BEM, acuzatie respinsa de avocatii lui Filat.