Ilan Sor si-a adus intariri din Marea Britanie. O avocata de la Londra urmeaza sa demonstreze ca acesta nu este implicat in fraudele bancare - VIDEO

Iulian BALAN, AVOCAT: “Pe 22 se implineste un an de cand primarul de Orhei...”

La conferinta de presa, aparatorii lui Sor au adus o avocata din Marea Britanie care urmeaza sa-l ajute pe primarul de Orhei. Aceasta s-a laudat cu un caz rasunator castigat de compania la care lucreaza, despre care s-ar fi scris in presa internationala si care a fost examinat anul trecut la Londra. Era vorba de un om de afaceri acuzat de frauda si coruptie in urma unui raport efectuat tot de compania KROLL.

Ivonne JEFERIEIS, AVOCAT BYRNE AND PARTNERS LLP MAREA BRITANIE: "Curtea de la Londra a respins toate acuzaţiile aduse clientului nostru constatand că totul a fost parte a unei campanii politice de defăimare."

Compania Kroll, care investigheaza frauda bancara a stabilit ca o parte din banii disparuti de la BEM au ajuns la cateva companii off-shore, care ar fi atribuiete lui Sor. Avocatii nu au precizat insa ce au de gand sa faca, precizand ca se va afla pe parcurs.

Ei au anuntat astazi ca o firma specializata in comunicare se va ocupa de imaginea primarului de Orhei, care ar fi fost afectata din cauza dosarelor in care este vizat.

Claire DAVIDSON, REPREZENTANT DRD PARTNERSHIP: "Avem relaţii semnificative cu instituţii ca ONU, Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Banca Europeană de Reconstrucţii şi Dezvoltare, Comisia Uniunii Europene şi Departamentul de Stat al SUA."

Astazi dupa conferinta de presa, la judecatoria Buiucani urma sa aiba loc sedinta de judecata in cazul primarului de Orhei, aceasta insa a fost amanata, asa cum Sor a invocat probleme de sanatate.

Asta in conditiile in care pe 22 iunie se face un an de cand acesta a fost arestat, iar conform unei decizii a Curtii Costitutionale, la expirarea acestui termen si in lipsa unei decizii, Sor urmeaza sa fie eliberat. Procuporii spun ca inca nu au finalizat audierea martorilor.

Procurorii cer 15 ani de inchisoare pentru Ilan Sor, invinuit ca ar fi obtinut peste 5 miliarde de lei de la Banca de Economii, pe care le-ar fi spalat apoi prin firme off-shore. Primarul de Orhei nu-si recunoaste vina si spune ca Vlad Filat ar fi stat in spatele delapidarilor de BEM, acuzatie respinsa de avocatii lui Filat.