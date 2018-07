Ilan Sor urmeaza sa fie audiat la procuratura municipala dupa ce a declarat intr-un filmulet video ca ii va pedepsi pe jurnalistii care scriu scarbosenii despre el - VIDEO

“Voi, jurnalisti platiti care va permiteti sa scrieti scarbosenii despre oameni, vreau sa va avertizez. Imediat ce voi ajunge la putere, iar asta se va intampla in curand., pe fiecare dintre voi va asteapta o lustratie, asa ca incetati sau o sa va doara. Gata m-ati saturat.”

Anterior, ONG-urile media au condamnat si si-au exprimat ingrijorarea in legatura cu afirmatiile cu caracter amenintator la adresa jurnalistilor ale primarului de Orhei. Acestea au semnat o declaratie in care i-au sugerat lui Sor ca in cazul in care este nemultumit de activitatea unui jurnalist, sa se planga la Consiliul de presa si sa nu recurga la amenintari. Reprezentantii partidului lui Sor nu au comentat situatia.