Ilian Casu: "Am votat pentru o Primarie ca la Balti, unde primar este Renato Usatii"

Ilian CASU, VICEPRESEDINTE PN: "Am votat, in primul rand, pentru o Primarie transparenta, pentru o Primarie ca la Balti, unde primar este Renato Usatii. Am votat impotriva distrugerii parcurilor, impotriva gheretizarii.

Am votat impotriva dezordinii din gradinite, impotriva distrugerii centrului istoric. Ceea ce ne intristeaza este ca PD si PSRM au transformat acest referendum in PR. Am vorbit cu oamenii, ei spun ca daca mergi la referendum, esti cu Dodon, daca nu mergi, esti cu Plahotniuc."

Pentru ca plebiscitul sa fie validat, la urne trebuie sa se prezinte 33 la suta dintre alegatori.