Adolescentul care si-a rapit sora de 9 ani si a cerut de la mama sa 3 500 de euro ca sa o elibereze, retinut in timp ce lua punga cu bani din locul stabilit. Cum si-a santajat mama si ce risca - VIDEO

Potrivit politiei, fratele fetei a pus totul la cale impreuna cu un prieten de-al sau. Baietii au convins copila sa mearga cu ei, asigurand-o ca nu este in pericol, au inchiriat un apartament in capitala si au dus-o acolo.

Mai apoi, adolescentul i-a expediat mamei sale doua SMS-uri anonime in care o amentinta si ii cere 3500 de euro in schimbul fetei. Acesta a solicitat ca banii sa fie adusi intr-o sacosa si pusi in scara unui bloc de locuit din sectorul Ciocana. La fata locului a mers un politist care a pus banii si i-a pandit pe suspecti.

Corneliu GROZA, SEF POLITIA CAPITALEI: "In adiacentul locatiei indicate, si-a facut aparitia primul infractor, anume la etajul 14 de la blocul Mircea cel Batran 5/3, actiunile infractorului au durat 40 de minute, infractorul a luat suma baneasca si a vrut sa fuga de la fata locului, fiind retinut de politie.”

Oamenii legii spun ca au aflat mai tarziu ca fetita se afla cu al doilea suspect.

„In sectroul centru al capitalei la spitalul nr 1 a fost retinut al doilea infractor fiind salvata si fetita, fetita se afla in stare fizica si morala normala nefiind depistate leziuni corporale.”

O ancheta a fost imediat pornita in acest caz.

Ion MUNTEANU, PROCUROR: „In cazul ambilor minori cu varste de 16, ani fratele copilei si celalalt minor le-a fost aplicata forma de invinuit. Toate circumstanele vor fi stabilite in scurt timp.”

Potrivit politiei, anterior, fratele fetei a mai avut probleme cu legea. El a plecat de acasa si nu mai locuia impreuna cu parintii. Cei doi baieti risca pana la 13 ani de inchisoare.