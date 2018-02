Imagini de la locul tragediei aeriene din Rusia. Marturiile celor care au vazut avionul cazand: "Ferestrele s-au cutremurat. Am vazut cadavre sub zapada”

Avionul companiei ruse Saratov Airlines decolase în direcţia oraşului Orsk, situat în Urali, nu departe de graniţa cu Kazahstanul. În scurt timp, turnul de control a pierdut legătura cu echipajul.

Aparatul s-a prăbuşit în localitatea Argunovo, la aproximativ 80 de kilometri sud-est de Moscova. Primii ajunşi la faţa locului au fost câţiva localnici. Au păşit îngroziţi printre bucăţi ale epavei şi diverse resturi.

Cuprinsă de flăcări, aeronava ar fi intrat în picaj. Autorităţile au anunţat că nu există supravieţuitori. Vremea rea ar fi putut jucat un rol fatidic în tragedie: în zona aceea ningea puternic.

Martorii au văzut aparatul în flăcări în timp ce pierdea abrupt altitudine. Resturile aparatului s-au împrăştiat pe o mare suprafaţă, fiind acoperite rapid de ninsoarea care cădea necontenit.

”Am auzit un zgomot, un sunet neobisnuit. A fost o explozie. Fragmente din avion zburau spre mine, ca in filme.”

”A fost o explozie puternica, ferestrele s-au cutremurat. Noi am fugit in directia aceea. Cand am ajuns, am vazut cadavre sub zapada.”

Compania Saratov Airlines realizează cu precădere zboruri interne, dar printre destinaţiile sale se numără şi aeropoturi din Armenia şi Georgia. Potrivit BBC, în 2015, a primit interdicţie temporară de a mai opera curse internaţionale după ce o inspecţie inopinată descoperise în cabina unui avion persoane care nu făceau parte din echipaj.