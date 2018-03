Imagini video de la reglarea de conturi de la Botanica: unele surse spun ca s-a tras dintr-un Kalasnikov, de 15 ori, in Mercedes-ul in care se afla victima - VIDEO si GALERIE FOTO

Reglare de conturi ca in anii 90. Un barbat de 44 de ani a ajuns la spital, dupa ce a fost impuscat aseara in sectorul Botanica al capitalei. Procurorii sustin ca ar fi vorba despre o tentativa de omor efectuata la comanda. Unele surse sustin ca s-a tras de 15 ori dintr-o arma, intr-un Mercedes in care se afla victima.