Momentul in care fostul presedinte al raionului Criuleni este escortat de ofiterii CNA: "- De ce sunteti acuzat? - De prostia omeneasca". Ultimele detalii oferite de CNA. De ce este banuit - VIDEO

Potrivit CNA, ofiterii au constatat ca in 2012, Consiliul Raional Criuleni a semnat cu Asociatia pentru Studii Sociale Aplicate ”ASSTREIA” un Memorandum de colaborare pentru atragerea de investitiiiîn vederea dezvoltarii durabile a localitatilor din raion. Un an mai tarziu, semnatarii au reusit obtinerea a doua contracte de grant, in valoare de peste 2 000 000 de euro, pentru proiectul ”CBCRuR Waste”, Consiliul Raional Criuleni avand calitatea de lider al partenerilor din Romania si Ucraina, si ”CRING”, proiect in care CR Criuleni a beneficiat de fonduri europene. Dupa lansarea proiectelor, fostul presedinte al raionului Criuleni ar fi santajat membrii Asociatiei pentru a-i determina sa contribuie financiar la unele proiecte personale.

"Acestia le-au declarat anchetatorilor ca, pentru a-i convinge, banuitul ar fi creat impedimente firmelor, implicate in executarea proiectelor, stopand procesul de eliberare a autorizatiei pentru constructia gropii de gunoi din satul Hrusova, din Criuleni; refuzand alocarea cofinantarii obligatorii din sursele bugetului raional, impusa de donator, prin amenintarea ca nu va crea întreprinderea de salubritate; ca nu va aloca sursele necesare ce asigura durabilitatea proiectului etc. Audiati de procurori si ofiterii de urmarire penala, partile vatamate au recunoscut ca, pentru a nu supune riscurilor executarea contractelor si a nu ajunge la unele conflicte cu donatorii, acestia ar fi transferat suma indicata, in transe, pe conturile unei companii petroliere, recomandate de fostul presedinte al raionului.", se arata in comunicat.

In acest caz a fost deschis un dosar penal pentru corupere pasiva, iar astazi au fost efectuate perchezitii, inclusiv la una dintre adresele unde sta banuitul.

Oamenii legii spun ca in timpul retinerii, barbatul a opus rezistenta si a incercat sa evadeze, baricadandu-se la balconul apartamentului situat la etajul 6, dar a fost salvat de catre ofiterii de interventie operativa ai CNA.

La fata locului a fost chemata Politia si forte speciale pentru a evita orice risc, dat fiind faptul ca existau informatii ca banuitul este înarmat.

Barbatul a fost escortat la CNA si retinut pentru 72 de ore.

Daca va fi gasit vinovat, el risca pana la 15 ani de inchisoare.