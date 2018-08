Imagini de la teribilul accident din Kaluga, in care doua femei si patru barbati au murit. Salvatorii au stabilit identitatea lor. Alti patru moldoveni din cei opt raniti ar putea fi adusi acasa: "Opreste, te rog" - VIDEO

Aceste secvente video au fost surprinse de camera de bord a unui automobil care mergea in spatele microbuzului plin cu moldoveni.

“Opreste! Opreste, te rog!“

Mercedesul Vito, inmatriculat in Republica Moldova, apare in imagini. Soferul depaseste un camion, iar apoi reuseste sa ajunga inapoi pe banda sa. In doar cateva clipe, insa, Fordul brusc intra pe contrasens si loveste cu putere microbuzul, aruncandu-l de pe carosabil.

Printre cei sase moldoveni, care au murit in urma impactului, sunt patru barbati, cu varste cuprinse intre 37 si 68 de ani, si doua femei, de 42 si 51 de ani.

Liliana PUŞCAŞU, OFIȚER DE PRESĂ, IGSU: "Majoritatea sunt din orasul Causeni, Orhei si Stefan Voda. Putem confirma ca echipa noastra a ajuns in Rusia. Au reusit sa faca legatura cu medicii."

Alti 8 moldoveni, 7 barbati si o femeie, raman internati in spital. Patru dintre ei ar putea fi adusi acasa marti, sustin salvatorii. Intre timp, specialistii de la noi se ocupa si de repatrierea cadavrelor. Ieri, premierul Pavel Filip a anuntat ca cheltuielile vor fi suportate de guvern.