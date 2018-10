Momentul in care trei bodyguarzi alearga langa limuzina lui Erdogan, la Comrat, fara sa se oboseasca. Presedintele turc a salutat, din masina, echipa Pro TV - VIDEO

Momentul, cel putin ciudat, a fost filmat, dupa ce Dodon si Erdogan au urcat intr-o limuzina. Cand masina a inceput sa mearga, garda de corp a presedinterului turc a inceput sa alerge pe langa masina.

Presedintele Turciei a fost decorat cu cea mai inalta districtie din Republica Moldova. Recep Erdogan a declarat ca este fericit sa se afla la noi in tara si ca in semn de multumire va transmite in cel mai scurt timp o copie a sabiei lui Stefan cel Mare si Sfant.

Ieri, acesta s-a intalnit cu presedintele Igor Dodon si premierul Pavel Filip, iar astazi, 18 octombrie, Recep Erdogan a ajuns la Comrat.