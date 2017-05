Imagini filmate cu drona. Omul de afaceri din spatele tranzactiei de 150 de milioane de lei cu un imobil atribuit lui Vladimir Plahotniuc - ZDG

Un om de afaceri cu relatii in lumea politica si, tangential, fratele directorului Postei Moldovei si al unui primar democrat sunt implicati in tranzactia de peste 150 milioane de lei, pusa la cale la inceputul acestui an, pentru achizitionarea unui complex de imobile din coasta parcului Valea Morilor, atribuite de un politician, dar si de unele institutii mass-media, oligarhului Vladimir Plahotniuc.