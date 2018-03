Filmul incidentului de astazi, din capitala, in care un sofer furios, dupa ce a ciocnit mai multe masini, a luat o lopata si a inceput sa sparga vehiculele parcate. Cum s-a intamplat totul - VIDEO

Aceste imagini au fost suprinse astazi de camerele de supraveghere din zona. Un barbat, avand o lopata in mana pocneste cu ea in stanga si in dreapta. A spart, pe rand, geamurile mai multor autoturisme parcate acolo.

Printre masinile strivite sunt o Dacia si un Mercedes. Incidentul este doar un episod din toata isteria provocata de barbatul cu lopata. Inainte de asta acesta, potrivit martorilor, aflandu-se la volanul masinii sale de model Opel, pe strada Banulescu Bodoni a taiat calea unui autoturism pe care l-a atins usor, apoi a iesit din masina s-a certat cu soferul.

A luat o lopata de pe santierul din apropiere si a facut tot tambalaul. Si-a distrus si propria masina pana a rupt coada lopetii.

Soferul agresiv a fost ulterior retinut. Oamenii legii au pornit un dosar penal pentru huliganism si urmeaza sa stabileasca daca era in stare de ebrietate sau nu.