Imagini spectaculoase de la flash-mobul din centrul capitalei care a comemorat victimele SIDA. O multime de ambulante si masini ale politiei, filmate cu drona - VIDEO

In felul acesta medicii si politistii au indemnat oamenii sa treaca la timp testul HIV SIDA. In fiecare an, in a treia duminica a lunii mai este marcata Ziua Lumanarilor aprinse prin care sunt comemorate persoanele rapuse de aceasta boala, iar purtatorii virusului sunt incurajati sa duca o viata normala.

Anul trecut in Moldova au murit din aceasta cauza peste 240 de persoane.