Imbracati in Cavalli, Prada, Gucci sau Chanel si la volanul unor bolizi de lux, zeci de parinti si-au dus copiii, la 1 septembrie, la o scoala privata din capitala. Cum arata institutia unde un an de studii costa 4 mii de euro - VIDEO

Astazi clopotelul a rasunat pentru prima data pentru zeci de copii de la o scoala privata din capitala inaugurata in ultima luna a verii. Imbracati in uniforme, copiii au fost adusi de parintii imbracati in haine de branduri internationale.

Profesorii au fost cei care au dansat si au organizat manifestatii pentru a felicita elevii cu inceperea noului an scolar.

Aici, copii vor avea acces in institutie si in salile de clasa in baza unui card. Astfel, parintii vor primi mesaje pe telefonul mobil in momentul in care odraslele lor au intrat sau au iesit de la ore.

Institutia are laboratoare moderne, dusuri la sala, cantina pe potriva unui mic restaurant, table digitale si mobilier modern si cativa profesori de peste hotare.

Dupa un program de studii similar celor din Statele Unite vor studia elevii aici, iar la absolvire vor primi doua diplome, una nationala si alta internationala.

Copiii isi vor petrece la scoala aproape toata ziua. Dupa ore, pana la ora 17 vor avea diverse activitati. La cantina, elevii vor fi hraniti cu ceea ce isi doresc, dupa un meniu creat de fiecare parinte. Iar dupa orele de sport, vor putea face dus.

Pentru un an de studii, in aceasta institutie, parintii trebuie sa achite 4 mii de euro.

10 milioane de dolari au fost bagati in aceasta scoala. Investitia este a unui om de afacere de origine turca si a unei femei de afaceri din Moldova. In tara noastra, sunt acreditate 16 institutii de invatamant private.

