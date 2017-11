Imbulzeala mare a fost la ANTA. Aproape doua sute de transportatori au stat o noaptea intreaga la coada, pentru a primi autorizatie de export in Ucraina si tarile CSI - VIDEO

Pentru a obtine autorizatii, zeci transportatori auto spun ca de cateva zile vin cu noaptea in cap la sediul Agentiei Nationale Transport Auto. Asta pentru ca stocul eliberat de partea ucraineana s-a epuizat inca acum o saptamana din cauza numarului mare de solicitari.

“De la ora trei dimineata ca sa ridicam autorizatii pentru Ucraina. Si ieri la tot pentru ca nu sunt.”

“Suntem revoltati ca la incepeutul sezonului produselor usor alterabile nu sunt autorizatii. Si lucrul a acesta se repeta de 25 de ani.“

“Am venit la ora 8 seara, ieri”.

“La noi stau minim 4 masini devamate si nu pot iesi penru ca nu sunt autorizatii. Noi avem contracte care nu le putem efectua in termen.”

Ion Mamaliga din Lozova, Straseni spune ca a inregistrat pierderi enorme. Asta pentru ca mai bine de o saptamana nu a putut obtine autorizatia care le-ar permite sa exporte marfa.

Ion MAMALIGA, TRANSPORTATOR AUTO: “Stam cu strugurii in stocuri pentru ca nu putem duce marfa. Strugurii daca nu-I exportam la tumo se strica. Am 100 de tone de struguri care stau in stau in depozit si nu-I putem exporta.”

Astazi, reprezentantii Agentiei Nationale Transport Auto au anuntat ca Ucraina a acordat 3000 de autorizatii.

“Pe lista am fost 126, acum 254 am 100 de oamenii inaintea mea.”

“Cate o autorizatie pentru o masina. Ar trebuie cel putin doua.”

“E foarte putin”.

Sergiu BUCĂTARU, VICEMINISTRU TRANSPORTURILOR: “A fost stabilit un nou regim cate una la fiecare unitate de transport.Acest lucru a fost aplicat pentru a asigura cu autorizatii un numar cat mai mare de transportatori. Evitam situatia ca un agent economic care are mai multe unitati de transport sa preia o mare parte, astfel incat sa dezavantaje transportatorii mici din Republica Moldova.”

Bucataru spune ca negociaza cu partea ucraineana pentru a liberaliza transportul auto de marfuri.

Sergiu BUCĂTARU, VICEMINISTRU, MINISTERUL TRANSPORTURILOR: “Suntem in definitivarea unui acord dintre R.Moldova care va liberaliza efectuarea trasporturilor. Astfel incat orice transportator o va putea face fara autorizatii.”

De la inceputul acestui an, Agentia Nationala de Transport Auto a eliberat peste 52 de mii de autorizatii pentru exportul si tranzitarea marfurilor prin Ucraina. Potrivit Ministerul Transporturilor, pana la sfarsitul lunii noiembrie, partea ucraineana va elibera inca 5000 de autorizatii.