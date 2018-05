A inceput tiparirea buletinelor de vot pentru alegerile din Chisinau. In cursa au ramas 11 candidati, iar numarul de ordine a acestora s-a schimbat - VIDEO

Fara Reghina Apostolova in lista candidatilor pentru fotoliul de primar de Chisinau, buletinele de vot au inceput sa fie tiparite la tipografia centrala.

„Dimensiunile sunt de... Este cel mai lung buletin de vot din toate celelalte. „

In total, pentru scurtinul din Chisinau sunt necesare 634.547 de buletine de vot.

Suada KARKOUKI, REPORTER PROTV: „Pentru ca tiparirea buletinelor de vot a inceput abia in aceasta seara, angajatii spun ca vor munci in regim non-stop. Totul trebuie sa fie gata in decurs de 24 de ore, iar maine seara buletinele trebuie sa fie numarate si impachetate. „

Reprezentantii de la SIS, care au supravegheat procesul, nu ne-au permis sa filmam buletinele, in care sunt 11 candidati. Dupa excluderea Reghinei Apostolova care figurta cu numarul 4, ordinea concurentilor s-a modificat. Astfel, primii trei raman pe aceeasi pozitie, iar cei care urmau in lista dupa Apostolova, se ridica cu o treapta mai sus.

Ordinea candidatilor in buletinul de vot, locale 2018:

1. Vasile COSTIUC, PARTIDUL “DEMOCRATIA ACASA”

2. Andrei NASTASE, PLATFORMA DA

3. Alexandr ROSCO, PARTIDUL “CASA NOASTRA-MOLDOVA

4. Valeriu MUNTEANU, PL

5. Ion CEBAN, PSRM

6. Victor STRATILA, PARTIDUL VERDE ECOLOGIST

7. Alexandra CAN de la PNL

8. Maxim BRAILA, PARTIDUL POPULAR DIN RM

9. Silvia RADU, CANDIDAT INDEPENDENT

10. Alexandru MATU, PARTIDUL RUSO-SLAVEAN

11. Constantin CODREANU, PUN

Costul unui buletin de vot pentru alegerile din capitala este 28 de bani, adica, in total, sunt cheltuiti aproximativ 178 de mii de lei. Buletinele de vot pentru Balti, dar si pentru celelalte 7 localitati unde vor avea loc aleger au fost deja tiparite. In total sunt peste 752 de mii de buletine de vot, intre care 474 de mii in limba romana si restul in limba rusa.