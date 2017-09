Impact fatal intr-un sat din raionul Briceni. Un baiat de 15 ani a ajuns la spital, dupa ce motocicleta pe care o conducea s-a izbit violent intr-un Citroen - FOTO

Potrivit ofiterului de presa al IP Briceni, Aliona Bulgari, soferul de la volanul unui Citroen Berlingo a virat la stanga si nu i-a acordat prioritate motociclistului care venea din sens opus. Motocicleta a intrat in plin in automobil, iar in urma impactului violent, baiatul de 15 ani a fost transportat in stare grava la spitalul din Briceni.

Oamenii legii urmeaza sa stabileasca toate circumstantele in care s-a produs accidentul.