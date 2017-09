Impact fatal pentru un tanar de 31 de ani din Cruzesti, pasager intr-un Ford. Automobilul in care se afla s-a inversat in apropiere de Tohatin. Alte trei persoane au ajuns la spital - VIDEO

Accidentul a avut loc aseara in jurul orei 23 apropierea localitatii Cheltuitori din Tohatin. Soferul care se afla la volanul unui Ford, a pierdut controlul volanului, iar masina s-a inversat in santul de pe marginea drumului. In urma impactului, un tanar de 31 de ani a murit pe loc, iar trei persoane dintre care si soferul, au ajuns in stare grava la spital. La fata locului a intervenit si un echipaj de la descarcerare.

Liliana PUŞCAŞU, PURTĂTOR DE CUVÂNT, DSE: “Salvatorii au fost alertati pentru a descarcera o persoane prinsa intre fiarele masinii. Toate persoanele care au avut de suferit au fost internate la spitalul clinic municipal nr. 1”



Parintii tanarului decedat spun ca nu stiu cum a ajuns fiul lor in masina. Ei spun ca barbatul s-a pornit aseara la munca in capitala.Automobilul avariat a fost dus la parcarea speciala unde va fi supus unei expertize tehnice. Daca va fi gasit vinovat, soferul risca pana la 7 ani de inchisoare.