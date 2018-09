Important pentru cei care calatoresc cu avionul! Unde va trebui sa va adresati in caz ca vor aparea probleme - Bizlaw.md

In cazul unor probleme aparute in timpul calatoriei cu avionul, pasagerii vor putea beneficia de asistenta adresandu-se direct la Autoritatea Aeronautica Civila. Guvernul a aprobat modificari la Regulamentul privind compensarea si asistenta pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare, anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor, scrie Bizlaw.md