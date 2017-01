Important pentru moldovenii care intentioneaza sa pleca in tarile UE. Cumpararea permisului de sedere in Europa: Preturi si conditii

Tarile UE nu sunt atat de disponibile pentru cetatenii CSI, cum s-ar putea parea la prima vedere, mai ales, in cazul in care dispuneţi de capital pentru mutare prin intermediul investitiilor. Cu suma potrivita in multe tari ale UE, puteţi deveni relativ, usor, rezident cu perspectiva obtinerii unui pasaport european. Va oferim in cele ce urmeaza comparatia detaliata a programelor de Golden Visa in Spania si Portugalia: preţurile si termenii, precum si instructiunile pas cu pas pentru participare.