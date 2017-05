Imprimante 3D, roboti care fac break dance sau deserturi pentru diabetici - inventiile studentilor de la UTM prezentate in cadrul unei expozitii - VIDEO

Anton Tampei a prezentat o aplicatie care poate fi utilizata in arhitectura. Pe o foaie simpla datorita unei aplicatii instalate pe telefon poate fi vizualizat un apartament in format 3D.

Anton TAMPEI, STUDENT: “Aplicatia fara foaie nu arata nimic, dar cand la ecran apare foaia, apare si apartamentul. Noi putem sa-l privim din toate partile. Orice cumparator ar putea sa-si vada apartamenul inainte de al cumpara”.

La un alt stand l-am gasit pe Sorin Botnaru, student in anul patru la Facultatea de Calculatoare, Informatica si Microelectronica. Tanarul a reusit sa elaboreze o imprimanta 3D, mult mai ieftina decat cele existene pe piata. Aceasta costa 60 de dolari.

Sorin BOTNARU, STUDENT: “Pot fi printate piese de dimensiuni mici. Poate fi utilizat si la printarea unor jucarii, in arhitectura, in design.”

Frank, robotul care la expozitia anterioara a uimit publicul ca vorbeste, in acest an a impresionat din nou. A invatat sa faca break-dance.

Nicolae GARDAJI, STUDENT: “Anul asta l-am invatat sa danseze, sa ocoleasca obstacole si sa mearga pe o traiectorie anumita”.

Nicolae spune ca are planuri mari. Vrea sa perfectioneze robotul.

Nicolae GARDAJI, STUDENT: “Vreau sa-l fac sa iasa din labirint”.

Vizitatorii au putut admira si inventii gastronomice. Studentii de la Facultatea Tehnologia Alimentelor au pregatit deserturi pentru diabetici. Provocarea cea mare a fost inscrierea in competitia in care aveau de facut o masinarie Rube Goldberg, care sa efectueze cel putin 20 de actiuni mecanice in lant, iar la urma sa deschida o carte.

Desi inventiile sunt demne de lauda, lipsa resurselor financiare ii impedica pe studenti sa le aplice in practica. Expozitia “Creatia deschide Universul” este la saptea editie.