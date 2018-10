Impunea tinere sa se prostitueze intr-un apartament inchiriat in capitala, iar in schimb cerea bani. Ce sume primeau de la potentialii beneficiari. Un tanar din capitala, retinut - VIDEO

Politia a identificat cinci fete cu varste cuprinse intre 20 si 27 de ani, care au cazut in plasa individului. Ele erau impuse sa se prostitueze intr-un apartament inchiriat in capitala, iar in schimb primeau pana la 800 de lei.

In urma perchezitiilor, oamenii legii au gasit in locuinta mai multe telefoane si bani. Din activitatea sa, banuitul avea un profit lunar de 150 de mii de lei, sustine politia. Anterior, tanarul a mai fost judecat. Acum el risca pana la 7 ani de inchisoare.