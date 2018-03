Impuscat la comanda? Ce s-a aflat despre impuscaturile de la Botanica. “Au fost mai intai focuri de artificii, apoi cateva impuscaturi si iar focuri de artificii. Totul pentru a camufla impuscaturile” - VIDEO

Totul s-a intamplat aseara, in jurul orei 20 in sectorul Botanica al capitalei. Victima, in varsta de 44 de ani se intorcea acasa si isi parca automobilul marca Mercedes in curtea blocului, cand la un moment dat, cativa indivizi cu cagule pe fata au inceput sa traga in directia masinii. Vecinii spun ca in acelasi timp, au fost lansate si focuri de artificii.

“Au fost mai intai focuri de artificii, cateva impuscaturi, mai multe si peste cateva secunde, iar focuri de artificii, le-am vazut pe geam. Le-au lansat pentru a camufla, evident, impuscatura.”

Potrivit unor surse, in jur de 15 gloante au zburat in automobilul in care se afla victima, iar arma din care s-a tras ar fi un Kalasnikov, de tip automat. Informatia insa nu a fost confirmata oficial de oamenii legii. Cei care locuiesc in preajma spun ca au vazut de la geam cum barbatul a accelerat in momentul in care a inteles ca este atacat, la un moment dat insa a pierdut controlul volanului si s-a izbit intr-o alta masina, parcata alaturi.

Tatiana BELEUTA, REPORTER PRO TV: “Masina despre care spun vecinii ca ar fi fost accidentata de barbatul atacat, este in continuare parcata aici. Din cate se vede, aceasta este avariata usor pe partea laterala. Cei care au vazut cum s-a intamplat totul, spun ca dupa ce a lovit autoturismul, barbatul a fugit, insa nu spre casa, ci spre aceasta directie.”

Sotia victimei, a fost cea care a chemat ambulanta, iar medicii i-au anuntat si pe oamenii legii despre caz. Din cele cel putin 15 gloante, unul l-a nimerit pe barbat in bratul stang.

Petru CRAVET, PURTATOR DE CUVANT SPITALUL DE URGENTA: “A fost adus la institutul de medicina urgenta, imediat dupa ce s-a produs incidentul, avand o fractura la bratul stang provocata dintr-o arma de foc. Starea sanatatii este de gravitate medie.”

Nu am reusit sa vorbim cu victima, care este internata acum in sectia de ortopedie de la Institutul de medicina urgenta din capitala. Barbatul este pazit de oamenii legii, care nu ne-au permis sa intram la el. In prezent, de acest caz, se ocupa procuratura pentru cobaterea criminalitatii organizate si cauze speciale.

Vitalie BUSUIOC, ŞEF ADJUNCT PCCOCS: “Am prelevat probe toata noaptea, dar nu putem sa va dam mai multe detalii deoarece victima s-a aflat anterior in vizorul nostru, pentru ce nu va putem spune ca sa nu ingustam cercul de suspecti.”

Oamenii legii sustin ca impuscaturile ar fi fost efectuate la comanda de catre un grup criminal organizat, iar pe marginea cazului a fost pornit un dosar penal. Pentru asta, faptasii risca pana la 20 de ani de inchisoare.