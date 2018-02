Impuscaturi in sectorul Botanica al capitalei. Un sofer impreuna cu pasagerul sau au fost transportati in stare grava la spital, dupa ce au fost impuscati de catre un gardian beat: l-a atins cu oglinda masinii

Potrivit politiei, totul s-a intamplat in sectorul Botanica al capitalei. Un gardian, care era angajat ai unei companii particulare de paza, fiind in afara orelor de serviciu, dar imbracat in uniforma, a tras de mai multe ori intr-o masina, care trecand pe langa el l-a atins cu oglinda.

Impreuna cu el era si colegul sau de serviciu, tot beat, care nu detinea o arma. Prin urmare, soferul automobilului, in varsta de 24 de ani, a fost ranit in regiunea umarului. Totodata, si pasagerul din masina s-a ales cu o leziune in regiunea ochiului drept. Ambele persoane au fost transportate de urgenta la spital.

Oamenii legii spun ca gardianul, care a impuscat, nu avea dreptul sa aiba o arma. Acesta, insa, a refuzat sa spuna de unde a luat-o.

Politia a stabilit ca gardianul lucreaza timp de 8 luni si nu a trecut cursurile de pregatire initiala pentru a activa in calitate de gardian, fiind planificat pentru a frecventa cursurile respective in luna martie 2018.

Pe cazul dat a fost pornit un proces penal. Ambii gardieni au fost retinuti pe un termen de 72 de ore.