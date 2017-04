In 13 blocuri din capitala au fost instalate contoare de apa, datele carora pot fi citite de la distanta - VIDEO

Familia Lazar si-a schimbat contorul anul trecut din bani proprii bani. A dat 700 de lei. In acesta luna, cei de la Apa-Canal au montat altul nou, de aceasta data din banii intreprinderii.

Natalia LAZAR, LOCATAR: “Eu nu stiu ce diferenta o sa fie intre contorul care am avut si acum care este.”

Autoritatile cred ca acum cu noile contoare, consumatorii nu au cum sa indice un consum mai mic pe factura, deoarece datele vor fi citite de la distanta.

Iurie IURCU, SEF SECTIE VERIFICARE SI MONTARE CONTOARE, APA-CANAL: ”Nu tot timpul se dau in aceeasi zi indicii la contoare. Da aici se vad toate contoarele in aceeasi zi.”

“ -Îmi este indiferent. Am impresia că o să achit mai mult decât plăteam înainte. - De ce? - Pentru că e mai sensibil. E electronic.“

“Pentru că e nou, ştiţi la început, ai impresia că ar contoriza mai mult.“

Contoarele instalate in cele 13 blocuri de pe strada Negresti au fost procurate in cadrul unui proiect mai vechi. In urmatoarele saptamani in 100 de blocuri vor fi imontate alte doua tipuri de contoare, pentru ca in final sa fie selectat un singur model, care va fi instalat in toate apartamentele din Chisinau.

Veronica HERTA, DIRECTOR I.M. “APA-CANAL”: “In municipiul Chisinau avem practic lunar 27 la suta din consumatori care declara consum zero. Aceasta inseamna ca fiecare al patrulea apartament delcara ca nu consuma nimic si fiecare al patrulea ii minte pe ceilalti 3.”

In 50 de blocuri vor fi montate contoare ultrasonice, iar in celelalte 50 – mecanice. Adresele nu au fost stabilite deocamdata.

Veronica HERTA, DIRECTOR I.M. “APA-CANAL”: “Cel care este mecanic ar fi contorul care ne-am obisnuit, doar cu un mic dispozitiv care permite sa citeasca ceea ce indica acest contor.”

Pentru ca exista si o diferenta de pret dintre cele doua, mai tarziu, specialistii vor stabili care sunt mai rentabile si le vor monta in tot Chisinaul. Instalarea va fi gratuita. Pentru implimentarea acestui proiect este nevoie de 8 milioane de euro. Bani pe care Apa-Canal ii va imprumuta de la BERD si BEI.