Gazul se va ieftini cand afara se va incalzi de-a binelea - ANRE va reduce tarifele abia peste doua saptamani. Ce spun expertii - VIDEO

“Nu avem nevoie de flori, dar de preturi mai mici la gaze.”



Incidentul a avut loc dupa sedinta de astazi a ANRE-ului la care s-a discutat despre tarifele la gaz. Afara protestau cateva zeci de persoane care cereau o ieftinire mai mare decat cea propusa de agentie. Directorul ANRE a iesit, in schimb cu un brat de lalele. Alaturi de el, un alt barbat cu si mai multe flori.

Dar pentru ca si-au dat seama ca protestatarii nu flori asteapta de la ei, au plecat inapoi in sediu, luand si buchetele. In timpul dezbaterilor de azi reprezentantii Moldova Gaz au spus ca sunt dispusi sa scada tarifele cu 11 la suta. ANRE-ul crede ca ieftinirea trebuie sa fie de 20 la suta.

Expertii cred, insa, ca este loc de mai mult. Cifrele din facturi trebuie taiate cu cel putin 30 de procente, sustin acestia.

“Nu este posibil.”

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: “Expertii sustin ca tarifele trebuiau revizuite inca acum jumătate de an. Principalul argument este ca pretul de import al gazelor s-a micsorat cu peste 7% in 2016 si cu peste 28% în 2017. Ultima data tariful la gaz a fost micsorat in ianuarie 2016 cu 677 lei sau 10,9 la suta.”

Discutiile despre tarifele la gaz se intind inca din ianuarie. Cativa experti economici au batut alarma, anuntand ca resursele energetice s-au ieftinit pe piata internationala, iar leul s-a apreciat deci e timpul ca asta sa se vada in facturile oamenilor. Ulterior, premierul Pavel Filip a cerut o reducere de 20 la suta si de atunci, iarna a trecut, iar negocierile se tot poarta.