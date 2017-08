In 2017 de 6 ori mai multe persoane au renuntat la cetatenia Republicii Moldova decat au redobandit cetatenia acestui stat - ZdG.md

In anul 2017 peste 600 de persoane au renuntat la cetatenia Republicii Moldova, alegand cetatenia altor state, in majoritate ale unor state UE. In acelasi timp, cateva zeci de persoane au redobandit cetatenia la care renuntasera anterior. In cele 8 luni de mandat prezidential, Igor Dodon a semnat cate 4 decrete de renuntare la cetatenie si 4 de redobandire, doar ca listele celor care au renuntat la pasapoartele moldovenesti este de peste 6 ori mai mare, scrie ZdG.md