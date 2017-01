In 5 puncte de trecere a frontierei de stat nu este autorizata traversarea. Motivul: Drumurile din Ucraina sunt inzapezite

Potrivit Politiei de Frontiera, este vorba de punctele de trecere, ”Vulcanesti”, ”Ceadir-Lunga 1”, ”Ceadir-Lunga 2”, ”Cismichioi”, ”Giurgiulesti-Reni”.

In punctul de trecere ”Tudora” se permite traversarea frontierei de stat doar mijloacelor de transport cu pasageri. Celelalte puncte de trecere a frontierei activitatea se desfasoara in regim normal.

La fel, din cauza formarii podurilor de gheata peste raul Nistru, punctele de trecere de tip debarcader, ”Soroca” si ”Cosauti”, si-au sistat activitatea.

Totdata, in ultimele 72 de ore, politistii de frontiera au inscris un flux de 105 997 traversari persoane, dintre care un numar de 54 347 traversari au fost inregistrate pe sensul de intrare in tara. Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, numarul este in descrestere cu 12%, acest lucru fiind determinat de conditiile meteo nefavorabile.