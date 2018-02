In 8 pagini si-au motivat judecatorii Curtii de Apel, sentinta in cazul lui Veceslav Platon. Avocatii spun ca magistratii au copiat decizia primei instante - VIDEO

“Le-a fost rusine sa citesca macar aceasta declaratie a lor de prostie si tampenie.”

Inconjurat ca de obicei de mascati, Veaceslav Platon a fost escortat in instanta pentru a-i fi inmanata o copie a deciziei motivate in cazul dosarului in care acesta acesta a fost condmnat pentru fraudele de la BEM.

Avocatii acestuia spun ca au cerut ca judecatorii sa citeasca sentinta integrala insa au fost refuzati. Aparatorii lui Platon s-au aratat nemultumiti si de faptul ca motivarea este foarte scurta.

Eduard RUDENCO, AVOCAT: “Daca instanta considera ca motivarea pe 8 pagini la un apel care contine peste 400 de pagini este suficienta, este o rusine. In esenta pe capete de invinuire, pe infractiunil pe care dansul este invinuit aceasta instanta nu s-a expus si a copiat decizia primei instante.”



In termen de 30 de zile decizia de astazi a Curtii de Apel poate fi contestata la Curtea Suprema de justitie. Pe 20 aprilie 2017, Platon a fost condamnat la 18 ani de inchisoare, pentru escrocherie si spalare de bani in proportii deosebit de mari in dosarul fraudelor de la Banca de Economii.

Acum cateva luni, acesta s-a mai pricopsit cu 12 ani de inchisoare intr-un alt dosar pornit pentru corupere pasiva si escrocherie. El se declara nevinovat si il acuza pe Vlad Plahotniuc de fabricarea dosarelor. Liderul PD a declarat anterior intr-un interviu ca omul de afaceri il ataca pentru a-l intimida.