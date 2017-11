In 9 luni au adunat prime de peste un milliard de lei: Cine sunt liderii pietei asigurarilor - Mold-street.com

Recalculate in euro sau dolari, apoi valoare primelor subscrise a inregistrat cresteri mai mult semnificative: cu circa 11% in euro si cu peste 17,5% in dolari.

Lider ai pietei este compania Donari VIG cu un total de prime de 157,3 urmata de concurentii de la Grawe Carat Asigurari – cu 145,3 milioane lei.





CITESTE MAI DEPARTE PE MOLD-STREET.COM