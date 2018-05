"In acea seara Aurel s-a pornit sa se odihneasca. El a fost batut tare si a fost internat la spital". Ce spune tatal lui Aurel Ignat despre incaierarea in urma careia un barbat de 30 de ani s-a stins, fiind snopit in bataie

Ion IGNAT, TATAL LUI AUREL IGNAT: "Nu stiu. El a fost batut tare si a doua zi a fost internat in spital, 4 zile a stat in spital. Mi-a spus ca l-au batut. El nu a batut, pentru el ( Aurel ) s-au implicat. N-a fost acasa dupa bataie, el a fost batut si dupa care a fost la spital. El era pornit sa se odihneasca in acea seara. Nu a deranjat el pe nimeni, pe el l-au luat la bataie. Nu stiu ce o sa fie, cred ca o sa iasa la iveala totul.

Damir, Tutu nu au nicio treaba cu Aurel, pentru ca el a plecat de la FEA. Tutu e intr-un club si Aurel e in alt club."

Judecatorii au emis astazi mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele lui Aurel Ignat.