In aceasta dimineata, soferii din tara si-au gasit masinile cu geamurile inghetate. Ce trebuie sa stii cand vine vorba de dezghetarea automobilului - FOTO

Nu mai surprinde pe nimeni cand soferii se trezesc dis-de-dimineata si isi gasesc autovehiculul inghetat si plin de zapada. Sunt nenumarate modalitati prin care oamenii incearca sa isi usureze munca de deszapezire. Astfel, unii folosesc maturi, lopeti, raclete, pe cand altii folosesc solutii de dezghetat pentru a reusi sa curete masina.

Insa nu toti soferii aleg metoda potrivita cand vine vorba de dezghetarea masinii, astfel producandu-se pagube. Fie se zgarie sau sare vopseaua, fie se rup chederele, sau chiar se sparg uneori geamurile.

Problemele cu care soferii se confrunta in astfel de situatii sunt urmatoarele: usi blocate de gheata, dop de gheata la incuietoare sau prezenta unui strat gros de zapada pe geamuri, relateaza revista.meteo.ro.

In primul si in primul rand, trebuie sa reusiti sa deschideti una dintre portiere pentru a putea intra in masina ca sa o porniti. Este recomandat sa nu fortati usile deoarece chederele se pot rupe. Una dintre cele mai eficiente solutii este de a aplica un strat de spray special pentru dezghetare. in cazul in care nu dispuneti de un asemenea spray, puteti folosi spirt sau lichidul de parbriz special conceput pentru iarna. Dupa ce turnati lichidul peste suprafata inghetata asteptati cateva momente pana cand apuca sa isi faca efectul, scrie a1.ro

Atentie! Nu folositi apa calda cand incercati sa dezghetati masina. Riscati ca geamurile sa se sparga sau ca vopseaua sa sara!

Dupa ce ati intrat in masina, porniti motorul si dati drumul la incalzire. Totusi, daca aveti senzor de ploaie trebuie neaparat sa il dezactivati. in caz contrar, stergatoarele dumneavoastra se vor porni in cazul in care parbrizul este inghetat. Este recomandat sa porniti stergatoarele doar in momentul in care parbrizul este dezghetat complet si curat. De asemenea, NU folositi stergatoarele in cazul in care acestea sunt inghetate deoarece se vor deteriora foarte usor.

Pentru a nu intampina astfel de probleme trebuie doar sa le ridicati ori sa le scoateti peste noapte.