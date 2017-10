In aceasta noaptea se dau ceasurile inapoi cu o ora. Moldova trece la ora de iarna. Ce spun medicii, cum afecteaza aceasta organismul - VIDEO

Suada KARKOUKI, REPORTER PROTV: “Azi noaptea, acele ceasornicului trebuie sa fie schimbate cu o ora in urma. Ora 4 dimineata va deveni ora 3. In asa fel, ziua de maine va fi cea mai lunga din acest an si va dura 25 de ore.“

Ora de iarna se schimba in fiecare an, in ultima noapte de sambata spre duminica din luna octombrie.

“Cu o ora in urma...sau cu o ora inainte? Nu ma afecteaza nici intr-un fel. Sincer sa va spun nici nu inteleg pentru ce era nevoie de asta.“

“M-am obisnuit deja. Suntem oameni de moda veche. Trebuie, atunci trebuie.“

Este motiv de bucurie pentru unii, care spun ca vor dormi mai mult. In acelasi timp, altii recunosc ca schimbarile de ora ii afecteaza, asa ca vor avea nevoie de o perioada de adaptare.

“Si picioarele si genunchii...”

“Copiii se adapteaza mai greu. Se schimba tot graficul. Ne trebuie o saptamana cred, pana se adapteaza.“

Ca sa nu simtim aceasta trecere de la ora de vara la cea de iarna, medicii ne recomanda sa iesim cat mai des la plimare si sa facem sport.

Luminita SUVEICA, MEDIC GENERALIST: “Suntem mai somnorosi. Se observa ca oamenii nu sunt atat de activi.“

Pentru ca suntem in secolul tehnologiilor moderne, tinerii spun ca nu-si fac griji de schimbarea orei.

“Stii la ce ora? - Nu e o problema. La mobil se schimba automat.“

Trecerea la ora de iarna este efectuata in conformitate cu propunerea Comisiei Economice Europene a ONU in circa 70 de state. Scopul este de a beneficia cat mai mult de lumina naturala a soarelui si de a reduce folosirea luminii artificiale.