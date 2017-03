In acest an baba Dochia nu-si va scutura cojoacele. Meteorologii afirma ca am scapat de ingheturi si toata primavara va fi blanda - VIDEO

In aceasta primavara, baba Dochia nu-si va scutura cojoacele. Cel putin asta prognozeaza meteorologii, care sustin ca in urmatoarea perioada nu va mai ninge. In acest an vom avea parte de o primavara fierbinte cu un soare extrem de generos, o demonstreaza si temperaturile din ultima perioada, care sunt peste norma obisnuita, spun meteorologii. Luna mai insa va fi ploioasa.