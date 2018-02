In aceasta seara vom afla cine ne va reprezenta tara la Eurovision 2018. Filip Kirkorov a venit la Chisinau pentru a sustine formatia DoReDos. Marea batalie se va da intre 16 artisti - VIDEO

Au mai ramas ore numarate pana vom afla cine va reprezenta Moldova la Eurovision 2018. Cateva nume sonore, bine cunoscute in tara noastra, vor lupta pentru marea sansa. Doinita Gherman, de exemplu, va concura sub numarul 12, cu piesa Dance in flames.

Si formatia DoReDos, care a castigat concurusul Novaia Volna, anul trecut, va incerca sa impresioneze juratii si publicul. Trupa este sustinuta de celebrul artist din Rusia, Filip Kirkorov, care a si compus melodia My Lucky day. Kirkorov a ajuns in tara noastra si a baut ceai cu presedintele. Poze cu cei doi au aparut pe pagina de facebook al lui Igor Dodon. Cei de la DoReDOs vor iesi in scenea cu sub numarul 8.

Printre cei 16 artisti mai sunt Felicia Dunaf si Lavinia Rusu, care de mai multi ani s-au afirmat pe piata muzicala de la noi. Unii concurenti, insa, sunt abia la inceput de cale, de exemplu: Bella Luna, Anna Timofei ori Tolik. Cel din urma da start concursului de astazi cu piesa Broken Glass.

Castigatorul va fi desemnat prin cumularea punctajul juriului de specialitate si a voturilor oferit prin televoting. Anul trecut, Moldova a fost reprezentata la Eurovision de SunStroke Project, care a luat locul III, cel mai bun rezultat inregistrat pana acum de tara noastra. In acest an, competitia internationala Eurovision 2018 va fi gazduita de capitala Portugaliei, Lisabona.