In acest an, de Blajini, circa 3 mii de politisti vor asigura ordinea publica. Politia avertizeaza ca in aceasta seara si maine dimineata la toate iesirile din capitala s-ar putea forma ambuteiaje - VIDEO

In acest an, de Blajini, circa 3 mii de politisti vor asigura ordinea publica, anunta cei de la IGP. Oamenii legii informeaza ca in aceste zile la munca vor fi scosi mai multi agenti de patrulare decat de obicei, pentru a supraveghea circulatia la intrarile si iesirile din Chisinau.

Pavel APOSTOL, SPECIALIST MONITORIZAREA TRAFICULUI, IGP: "Daca e sa ne referim la ziua de astazi noi estimam refluxul de transport in Municipiul Chisinau, in a doua parte a zilei respectiv si pentru ziua de sambata la fel o sa fie reflux din municipiul Chisinau de transport in acest fel au fost dublate echipajele de patrulare.”

Politia ii indeamna pe soferi sa se conformeze indicatiilor agentilor de patrulare care dirijeaza traficul in intersectii.

Pavel APOSTOL, SPECIALIST MONITORIZAREA TRAFICULUI, IGP: "Avand in vedere ca fluxul o sa fie majorat, noi o sa asiguram escortarea. Daca o sa vedem ca fluxul de transport este destul de mare si nu se incadreaza pe capacitatea traseelor."

Atunci cand mergeti la cimitir, aveti grija sa nu lasati lucrurile personale fara supraveghere, iar cand plecati de acasa, verificati inca o data daca ati inchis bine usile si geamurile, va sfatuiesc oamenii legii.

Daniela BUZATU, SEFA SECTIEI PREVENIREA INFRACTIUNILOR, IGP: “Este si un prilej pentru raufacatori de a profita de neatentia sau uneori de neglijenta cetatenilor. In aceasta perioada de obicei se intetesc cazurile de furturi in apartamente si pungasiile.”

Totodata, politistii ii roaga pe soferi sa fie cat mai prudenti la drum, sa nu depaseasca limita de viteza si sa nu urce la volan dupa ce au consumat alcool. Accesul masinilor in apropierea cimitirului Sfantul Lazar va fi restrictionat, intrucat acolo sunt doar 1200 de locuri de parcare.