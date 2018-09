In acest an floarea-soarelui s-a copt cu doua saptamani mai devreme, asa ca a inceput recoltarea. Datorita temperaturilor ridicate roada se asteapta sa fie mai mare decat anul trecut - VIDEO

Ilie Lungu, din Mereni cultiva floarea soarelui de mai bine 24 de ani pe o suprafata de 80 de ha. De cateva zile a inceput sa stranga roada si spune ca campurile unde au fost mai multe ploi productia va fi mai mare cu 10 procente comparativ cu anul 2017.

Ilie LUNGU, AGRICULTOR: “Pe masivul unde ne aflam noi, nu au fost ploi la timp si o parte din seminta e seaca, cam 20 la suta, o arunca combina ca e seaca. Avem inalta parte un masiv, acolo mai mare fata de terenul acesta.”

Agricultorul spune, ca in acest an, va strange 2 tone de seminte la hectar si este multumit de roada, pentru ca soiul este unul uleios, asa ca spera ca va iesi in profit.

Ilie LUNGU, AGRICULTOR: “Undeva la 120 de tone sa recoltam, ghibridul e uleios circa 50% si noi producem ulei din floarea-soarelui.”

Iar muncitorii de pe camp spun ca in acest an este mai greu de lucrat din cauza temperaturilor ridicate.

“Fata de anul trecut e mai greu.”

Potrivit expertilor in domeniu in acest an floarea-soarelui a fost afectata de mai multe boli din cauza ploilor abundente, insa plantele au reusit sa se dezvolte si sa creasca datorita temperaturilor ridicate din aceasta vara.

In anul 2018 s-au plantat in jur de 362 de mii de ha de floarea-soarelui. Conform prognozelor, in acest an recolta medie de pe hectar de floarea-soarelui va fi mai mare decat in 2017. In raioanele din nord se asteapta o roada mai bogata fata de regiunile de centru si sud.