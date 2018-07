In acest an primii struguri s-au copt mai devreme. Un agricultor din Cantemir a muncit in Germania timp de 20 de ani si a investit acasa in vita de vie. Barbatul se plange ca investitiile sunt mari, iar veniturile mici - VIDEO

Gheorghe Pirciu a muncit in Germania timp de 20 de ani si a investit acasa in vita de vie. Are cateva hectare la Cantemir. Anul acesta a iesit cu strugurii la piata mai devreme decat de obicei. Se plange ca investitiile sunt mari, iar veniturile mici si se gandeste sa renunte la afacere.

Gheorghe PIRCIU, AGRICULTOR: “Acum sunt cu doiul de cardinal la vanzare. Am si “Moldova”. Am avut si cabernet si merlot cateva ha dar le-am vandut ca nu se merita. Am investit foarte multi bani.”

Strugurii s-au copt cu aproape doua saptamani mai devreme. Agricultorii prefera sa-si vanda singuri roada, astfel ca stau toata ziua si toata noaptea in piata pentru a vinde toate lazile.

Nicolae POSTICA, AGRICULTOR: “In jur la zece zile s-au copt mai devreme strugurii. Si care sunt consecintele? Avem un termen mai indelungat ca sa ne realizam. Deodata o fost mai acra.”

Boris ISTRATI, AGRICULTOR: “Poama nu are zahar este silita. E normal cand poama se coace normal. Am vandut poama asta cu 7 ani in urma cu 25, 27 kg acuma o vand cu 11.”

Chiar cumparatorilor strugurii le par mai ieftini.

“Pentru mine ca noi cumparam sunt pe degeaba, dar ma rog cei care cresc deja nu stiu.”

“Noi moldovenii intotdeauna ne gandim ca sa fie mai ieftin, dar trebuie sa ne gandim si la cel care munceste.”

Anul acesta pretul unui kg de struguri incepe de la 10 lei.