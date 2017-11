In afara de referendum, la Sangera au loc si alegeri locale. Unul dintre candidatii la functia de primar - fiul fostului edil, care acum cateva luni a fost gasit impuscat in cap - VIDEO

La Sangera au fost astazi nu doar 2 buletine de vot, dar si doua liste electorale - una pentru referendum si alta pentru alegerile locale.

“Orasul Sangera are nevoie de un primar bun, sanatos si cu mintea la cap si cand a intra lumea in primarie sa nu-i dea afara din primarie. -Cat despre Chisinau? -Nu, pentru Chisinau, nimic!”

Unii au primit doar un buletin de vot, cel pentru locale, refuzand sa participe la referendum.

“Un buletin de vot l-am votat pentru primarul de Sangera, al doilea l-am boicotat. Sunt foarte multe proiecte care nu au fost finalizate. Votam pentru ceea ce o sa fie bine in sat la noi.“

“Multe schimbari sa fie, o gradinita noua sa dea Dumnezeu, localitatea e foarte mare, copii sunt multi. Si la oras speram sa fie mai bine.“

“-Ce schimbari are nevoie orasului Sangera? -Putina curatenie pe strazi. Sa se straduie sa faca ceva ca lumea sa se simta mai bine.”



Pentru fotoliul de primar de Sangera se lupta 6 candidati. Unul dintre ei este fiul fostului primar. La 25 de ani Nichita Lari spune ca vrea sa continue proiectele tatalui sau. El a venit la vot impreuna cu fratele sau.

Nichita LARI, CANDIDAT PL: “Nu sunteti prea tanar pentru o astfel de functie? -De ce, nu? Sunt sigur ca voi face fata.“

Stefan LARI: “Am votat impotriva dusmanilor acestor localitati. Am votat pentru proiectele implementate de tatal meu.“

La una din cele trei sectii de votare din Sangera, observatorii de la Promo-Lex au raportat incalcari. Urnele de vot aveau doar 2 sigilii in loc de 4. Alegerile locale din Sangera au loc dupa ce fostul edil a fost gasit impuscat in cap in curtea casei sale.Totul s-a intamplat la sfarsitul lunii iulie. Atunci, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru determinare la suicid. In 2015 Mihai Lari a fost ales primar la Sangera fiind candidatul Partidului Liberal. Astazi, alegeri noi mai au loc in 9 localitati din tara.