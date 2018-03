In ajun de 8 Martie, femeile au dat fuga pe la saloanele de frumusete si s-au lasat pe mana mesterilor. Masaje, impachetari cu ciocolata, coafura si manichiura, toate au fost la ordinea zilei - VIDEO

Orice femeie e frumoasa, dar cu putin ajutor poti deveni si mai frumoasa, si-au spus astazi cele care au mers la saloane. La mare cautare au fost cabinetele cu masaje si impacachetari cu ciocolata.

Cu cateva zile inainte de 8 martie, numarul clientelor a crescut simtitor, spre bucuria proprietarilor de saloane.

Orele se scurg repede, spun femeile, cand mergi de la o procedura la alta. Desi au scos cateva sute de lei din buzunare, acestea sunt convinse ca banii mai putin conteaza, cand este vorba de frumusete.

Cristina, care este mama, ne-a povestit ca nu prea are timp pentru odihna ori saloane de frumusete. Asa ca, azi fiind adusa la coafor de sot, a decis sa profite din plin.

Un tablou total diferit a fost in magazine si pe la piete. Desi a plouat cu galeata de dimineata, multe femei au mers la cumparaturi, plecand acasa cu pungile incarcate.

Fireste, cei mai multumiti au fost comerciantii de flori, ce s-au cumparat cu bratele astazi.

Sarbatoarea femeilor e o provocare anuala pentru barbati.

“Azi e ziua mamei si maine a sotiei. Am sarbatori duble, triple. Am spus ca ii fac sotiei un cadou si merg la tunsoare si o invit la resturant. - Va ajunge buzunarul?- Nu chiar, avand in vedere ca este si fiica, si soacra si nasa. Va dorim sa fiti frumoase, gingase si blande. Datorita voua suntem si noi mai puternici.”