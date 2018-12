In ajun de Craciun trebuie sa fim mai buni, si-a spus un moldovean stabilit in Marea Britanie. Bagajele acestuia, pline cu dulciuri si daruri pentru cei dragi, au ajuns in capitala cu intarziere, barbatul insa nu s-a dus la aeroport sa faca scandal - VIDE

Ruslan CERBADJI: „Ce are mosul in valiza, are si ciocolate pentru copii si caramela. Mosul s-a pregatit anul intreg. Nu am avut nici o pierdere, toate cadourile sunt intregi.”

Povestea Mosului sau mai bine zis a lui Ruslan Cerbadji a inceput inca pe 17 decembrie. Barbatul care munceste de 25 de ani peste hotare si-a umplut bagajul cu daruri pentru cei 20 de membri ai familiei sale si s-a pornit acasa. Din cauza unei erori, acesta insa nu a incaput la bordul aeronavei.

A petrecut doua zile pe aeroportul din Luton, iar pe data de 21 decembrie a gasit un alt bilet spre Chisinau. A ajuns acasa cu bine, cand a mers insa sa-si ia bagajele a avut parte de o surpriza.

Ruslan CERBADJI: „Cand am ajuns la ora 5 dimineata pe data de 21 decembrie s-a aflat ca s-a pierdut undeva, nu a ajuns in Chisinau.”

Valiza plina cu peste 25 de kg de ciocolata si cadouri a fost recuperata abia astazi.

Ruslan CERBADJI: „-Cati bani ati investit ca sa cumparati darurile? -In jur de 200 de lire numai bomboanele si celelalte cadouri undeva 300 de lire.”

Barbatul nu s-a dus sa faca scandal la aeroport ci a s-a imbracat in Mos Craciun si s-a apucat sa-si caute desaga.

„Se poate sa-si ridice bagajul care s-a piedut prin Europa. -Trebuie sa apelabi biroul Lost and Found, aici este idicat numaul de telefon. -Dar Mos Craciun nu are telefon. -Am inteles.”

Barbatul spune ca cele cateva saptamani, timp in care se va afla acasa, le va petrece cu familia, iar in timpul liber va imbraca costumul lui Mos Craciun la petrecerile pentru copii.