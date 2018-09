In ajun de ziua internationala a bunicilor, batranii din orasul Causeni au participat la un flashmob. Impreuna cu nepotii, acestia au dansat in centrul orasului pe ritmuri moderne - VIDEO

Reprezentantii Inspectoratului de politie de la Causeni le-au organizat astazi o mica sarbatoare persoanelor in etate din cadrul asociatiei Bunici Grijulii. I-au scos in centrul orasului si i-au facut sa danseze in strada.

Pe alocuri stangaci, ei s-au miscat in ritmurile celor mai moderne piese. Mai incurcau pasii, dar in ajutor le veneau nepotii, care stiu cum sa se miste pe astfel muzica. Chiar daca au trecut de prima tinerete, ei spun ca se simt la fel de tineri ca la douazeci de ani.

“Foarte interesant ca si cand eram tineri. Este o fericire sa fii bunica, eu sunt bunica a patru nepotei.”

Persoanele care fac parte din asociatia Bunicii Grijulii sunt cele, care zilnic asteapta elevii in strada la fiecare trecere de pietoni si ii ajuta sa traverseze, sau sa-si duca ghiozdanul.

“Am sapte nepoti si ma bucur ca sunt alaturi de nepotii mei. Sunt o bunica si pentru cei din preajma, pentru ca in fiecare dimineata impreuna cu colegii ajutam copii sa treaca strada, deja ei ne recunosc.”

Multi dintre bunici sunt practic parinti pentru pici, asa cum parintii acestora sunt plecati la munca peste hotare.

“Pentru mine bunica este ca si mama mea."

Altii isi vad nepotii doar pe skype.

Vera ERGOROVSCAEA, BUNICA: “Sunt fericita ca am nepotei doar ca sunt departe. Acuma ne vedem pe skype. Bunicii din Moldova traiesc foarte greu, au multe neajunsuri, copii sunt departe.“

Dupa ce au dansat in centrul orasului, bunicii au mers la casa de cultura, unde au avut parte de un concert cu muzica si dansuri. Evenimentul a fost organizat de catre Inspectoratul de Politie din Causeni, care coordoneaza proiectul Bunici Grijulii din localitate.