In arest la scoala. Elevii unei scoli profesionale din capitala nu au voie sa iasa afara decat dupa ce se termina orele. Ce spune administratia institutiei - VIDEO

Cu aceasta replica se termina fiecare zi de studii din viata elevilor scolii profesionale Nr. 10 din Chisinau. Acestia sunt intampinati la intrare si tot acolo petrecuti de maistru. La ora 8:15 usa scolii se incuie si asa ramane pana la 15:00.

”Uneori nu ne hraneste pe saturate si vrem sa mergem sa mai mancam.”

“Care nu are un caiet sa mearga pana in vale si sa vina inapoi. Nu ne da voie sa iesim nici in pauza.”

“Ei securitate, nu mai este. Nu e normal asa.”

Accesul in institutie este permis de portar la prezentarea ecusonului si tot el este cel care hotaraste cine poate sa intre si sa iasa din scoala. Persoanele care nu invata sau nu muncesc la scoala sunt obligate sa se inscrie intr-un registru.

“Pot sa stau linistit si cu usa descuiata, numai cand ei ies in pauze, eu incui ca sa nu poata sa."

Sergiu Gribovanu, directorul institutiei spune ca masurile au fost luate pentru securitatea elevilor, atata timp cat acolo isi fac studiile adolescenti cu varsta cuprsina intre 16 si 18 ani.

Sergiu GRIBOVANU, DIRECTOR SCOALA PROFESIONALA NR 10: “Este o metoda de a combate deprinderea de a fuma, ii monitorizam ca pe teritoriul scolii sa nu-si permita.” 00:20- “Avem grija sa nu paraseasca neautorizat scoala.”

Elevii ne-au spus ca au incercat schimbarea acestei metode de corectie, dar au fost refuzati.

Sergiu GRIBOVANU, DIRECTOR SCOALA PROFESIONALA NR 10: “S-au plans, aceste cereri au fost examinate, dar raspunsul a fost pe masura. Au inteles care este motivul, sunt incurajat de adunarea generala a parintilor.”

Unii profesorii s-au aratat deranjati ca elevii discuta cu echipa PRO TV. Au fost retinuti in scoala peste program, iar la iesire iesire ne-au impartasit printre dinti ca ar accepta tehnica de corectie aplicata in scoala in care-si fac studiile.

”Pe mine nu ma deranjeaza pentru ca nu fumez.”

“Eu cred ca e securitate, se intampla diferite accidente. Cel mai bine e sa stai in clasa.”

”Mai multe probleme fac cei care fug de la ore si cauta undeva sa fumeze.”

“Nu pot sa zic ca e 100% de procente normal, asa 70%."

Solicitati de PRO TV, reprezentantii Ministerului Educatiei au spus ca habar nu aveau de ce se intampla in scoala profesionala Nr 10.

Ion MISCHEVCA, PURTĂTOR DE CUVÂNT MINISTERUL EDUCAȚIEI: “Ministerul a solictat o nota de serviciu din partea conducerii scolii, inclusiv temeiul juridic al restrictionarii accesului. Ministerul nu incurajeaza restrictionarea accesului copiilor. In mod normal cu consultarea elevilor se iau toate deciziile.”

Elevii spun ca deja al doilea an la rand sunt nevoiti sa stea inchisi mai bine de 7 ore in liceu. In afara camerei de luat vederi ei si-au manifestat nemultumirea. In 5 zile managerul scolii profesionale Nr 10 urmeaza sa prezinte nota de serviciu solicitata de Ministerul Educatiei, ulterior va fi luata o decizie.